亞青少田徑賽 林映彤撐竿跳高摘銀

就讀台北市士林高中的林映彤，在第二屆亞青少田徑錦標賽以3公尺70奪得銅牌。(中華田協提供)

就讀台北市士林高商的林映彤，22日在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽女子撐竿跳高項目以3公尺70的成績為中華隊再摘下一面銀牌，中華隊截至目前為止已獲5金、4銀、1銅。

林映彤從3公尺40起跳，直到3公尺70都是一跳過關，可惜在挑戰3公尺80的時候3跳失敗，沒能超越個人最佳3公尺78。

林映彤賽後表示，釘鞋底部在3公尺55就脫膠壞掉，好在緊急用膠帶綁起來，雖然感覺有些怪怪的，但影響不大，不過，還是很可惜沒能超越自我，替中華隊拿到金牌。

這次女子撐竿跳高除了中華小將外，哈薩克與中國大陸都各派出兩位選手參賽，這4人的身材條件與實力都比林映彤來得好，不過，哈薩克兩位選手都不敵映彤，而中國大陸的其中一位選手從3公尺80起跳卻三跳都失敗，映彤笑奪銀牌。

林映彤說，看到他們4位選手在身旁，壓力蠻大的，但隨即想想只要突破自己的極限就可了，所以才能放鬆心情去跳，沒讓第一次出國比賽留下遺憾。

(中時電子報)