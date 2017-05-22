夜問打權》吳敦義當選黨魁 如何讓藍營團結奮起？

5月22日《夜問打權》。（中天提供）

國民黨黨主席廝殺戰後，吳敦義過半當選黨魁！ 吳將對兩岸關係、佈局2018大選、國民黨醬缸文化等三大挑戰，讓藍營如何團結奮起？ 準黨魁吳敦義接棒要等3個月，國民黨該聽誰的？ 朱洪只花4天！馬朱更只有2天！ 而洪吳交接期3個月，以致挺吳藍營逼宮洪秀柱提早交接？ 到底有什麼內幕，讓詹啟賢這樣急？今天來賓黃敬平和李永萍交鋒相對！

局勢不同了，國民黨還有多少兩岸的玩耍空間？平平都是習近平的賀電，給國民黨主席朱立倫、洪秀柱 、吳敦義藏了啥玄機？ 習近平賀電吳敦義，堅持九二共識，堅定反對台獨，反常態不稱先生改稱你？吳這次給習近平的覆電一開頭就自定義「九二共識」，與大陸現行的「兩岸同屬一中」有很大的距離。吳敦義雖然表示要深化九二共識，但一中各表的說法令大陸各方涉台學者打上不少問號，是否還是會睜隻眼閉隻眼對待一中各表，很難說….

司法踩腳下！ 520小英找弱勢兒取暖！ 貪污總統趴趴走！ 蔡英文民調低，綠營共主地位搖搖欲墜，而阿扁急補槍？陳水扁啟動綠營內部角力戰，挑戰蔡英文能耐？ 大瞻直踩中監五紅線！

司法改革可以收攤了！小英為她的「改革」不惜得罪萬民，卻不敢得罪阿扁？ 蔡政府讓貪污總統踐踏司法尊嚴和挑戰政府威信， 蔡有啥顏面誇稱改革？ 520阿扁搶盡蔡英文風頭，是不是小英不想講的周年演說若由陳水扁代勞，阿扁就應很快痊癒？

小英民調雪崩罪推內閣？ 民意對內閣表現也一樣給予差評，…傳7月改組誰走誰留？十大內閣滿意度，僅彭淮南四捨五入及格，其餘如小英一樣不及格，都在22%以下！陳添枝、馮世寬、李世光遭點名，馮世寬狂語：「去留百姓決定」，民調41.5%不滿，難道他要捲舖蓋了嗎？

農委會的表現只有18.75%肯定，近日豬價每公斤批發價破80元，農委會想平抑物價履失策，這回下令限制冷凍廠採購量，冷凍肉業者反應：「很瞎」，這樣不知民情的官員，林聰賢這樣失格的表現，將成為國民黨最佳助選員，幫藍營搶回一席？

今天晚十點，中天娛樂台39頻道，一起和智賢來打權！

(中時電子報)