酒駕零容忍觀念 向下扎根、向上擴散

交通部長賀陳旦（左）與得獎小朋友合影留念。（黃世麒攝）

繼2015年「酒前不開車、實現零酒駕」全國著色創意競賽，獲得家長及老師廣大迴響，今年交通部道安委員會與民間企業帝亞吉歐公司、國語日報再次攜手合作，從「親子互動」及「教育」角度出發，邀請「繪本老頑童」曹俊彥老師以生動可愛的動物村為故事背景，耗時半年創作「三個小故事一個大道理」兒童繪本，印製2萬8,000本分送全台2,684所國小五年級班級及圖書館，並製作宣導單張23萬4,350張分送三、四、五年級孩童手中，辦理2017「酒前酒後不開車、愛安全回家」全國繪本著色/結局創意競賽，邀請家長簽名響應，透過親子共讀與參與，讓家長與孩童與一同將「酒前酒後不開車」觀念紮根！

活動吸引超過4萬6千名的孩童參加（低年級『著色比賽』A組27,115件、高年級『結局創意比賽』B組19,027件，共46,142件參賽作品）。經過初審、複審等嚴謹作業下，挑選出92件優選作品，於今天召開記者會公布成果及進行頒獎。

其中高年級『結局創意比賽』B組第一名雨農國小六年級黃昱臻特別將家庭日常生活融入作品，畫筆細膩地描繪出父親與外國客戶日常應酬畫面，並將『轎車停放車庫』、『計程車』等意象在融入畫作中提醒大家『酒前酒後不開車』及『酒後代駕』，最後提醒在外工作應酬的家人，為了家裡最愛的家人，務必遵守酒前酒後不開車，平安出門、安全回家。

另外，低年級『著色比賽』A組則由嘉義市崇文國小四年級的吳妶皊奪冠，活潑俏麗的畫風搭配亮麗的色彩，她希望以正面樂觀態度提醒大家，請務必遵守酒前不開車，並細心的在計程車上註明『喝酒搭乘計程車』，再次強調酒前酒後不開車與酒後代價重要，豐富且細膩的配色，獲得評審一致的青睞。

根據內政部警政署統計資料顯示，102-105年酒後駕車造成死傷人數由1萬人減少至7千人，其中酒駕死亡人數由102年的407人降至105年的304人，酒駕死亡與受傷人數雖逐年在下降，但仍然造成300條人命的殞落。

交通部賀陳旦部長表示，交通部已明確宣示訂定「酒駕零容忍」之目標值，並提出防制酒駕策略，自106年3月1日起延長酒駕道安講習時數，酒駕違規班延長至6小時，酒駕再犯專班也延長為12小時，目前也正研修酒駕相關法令條文，未來對於酒駕累犯及拒絕酒駕者將加重罰則，並且推行連坐法。此外，從『教育』角度出發，透過與孩子溝通，進而提醒家長「酒前酒後不開車」，讓「不酒駕觀念」向下紮根也能向上擴散。

培養孩子正確的價值觀，就從「閱讀」開始！天才領袖教育中心執行長王宏哲醫師表示：「閱讀的過程中，孩子的腦袋就像一部精采的電影，孩子自己靈活編劇舉一反三，培養解決的能力，而透過『親子閱讀』以互動與陪伴，引導孩子思考，將知識深植！」

長期倡議理性飲酒理念，帝亞吉歐公司提出10年教育計畫，並與交通部道安委員會合作讓『酒前酒後不開車』觀念從小養成，帝亞吉歐總經理王孝倫表示：「正確的觀念與行為，應如同國民教育從小紮根！『酒前酒後不開車』不僅是保護自己，更是要為他人安全負責，我們期待老師與家長能夠與我們一起教導孩童，讓重要觀念深植心中，共創零酒駕安全交通環境！」

為能邀請民眾一同響應，自5/26（五）起至6/2（五）舉辦『2017酒前酒後不開車 愛安全回家』全國繪本著色/結局創意競賽巡迴展，於全台7大重要交通據點：台北車站、台中車站、高雄車站、花蓮車站、關西服務區、泰安服務區、清水服務區，展出『三個小故事一個大道理』兒童繪本及92件獲獎作品，民眾與展品合影照片、並在《交通安全熊平安》粉絲團中上傳「酒前酒後不開車、愛安全回家」，就有機會抽中iPhone7乙台，民眾可踴躍參與。

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(中時)