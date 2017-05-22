巴克禮公園 再獲國家卓越建設獎
2017國家卓越建設獎揭曉，台南市政府共22件工程獲獎，工務局贏得8項獎座，其中巴克禮紀念公園擴建工程，更拿下國家卓越建設獎項中最高榮耀的「綜合卓越成就獎」，台南市首次獲得此獎項。
工務局贏得的其他獎項分別是最佳環境文化類卓越獎（平實營區中央公園）、最佳施工品質類金質獎（海安路三段路面改善工程）、最佳規畫設計類優質獎（官田區環保公園改善工程）、最佳施工品質優質獎（都是道路改善工程）。
工務局表示，巴克禮紀念公園從開闢至今獲獎無數，包括2003年獲內政部「全國最佳地改工程獎」、2004年榮獲內政部「全國12大優良公園獎」、2005年獲園冶獎都市景觀類優勝、2006國家卓越建設獎優良環境文化類金質獎、2007年榮獲內政部「公園綠地系統空間類」佳作獎、2007年榮獲由世界不動產聯合會頒發「全球建築金獎公共建設類」優選。
而巴克禮的擴建工程，除獲得2012年國家卓越建設獎規畫設計類金質獎、2015建築園冶獎公共景觀類推薦獎及2015國家卓越建設獎金質獎外，更奪得2016全球卓越建設獎首獎，已成為台灣公園綠地的楷模典範，也成為政府、學校等觀摩學習對象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。