巴克禮公園 再獲國家卓越建設獎

2017國家卓越建設獎揭曉 ，巴克禮紀念公園擴建工程拿下最高榮耀「綜合卓越成就獎」。（黃文博翻攝）

2017國家卓越建設獎揭曉，台南市政府共22件工程獲獎，工務局贏得8項獎座，其中巴克禮紀念公園擴建工程，更拿下國家卓越建設獎項中最高榮耀的「綜合卓越成就獎」，台南市首次獲得此獎項。

工務局贏得的其他獎項分別是最佳環境文化類卓越獎（平實營區中央公園）、最佳施工品質類金質獎（海安路三段路面改善工程）、最佳規畫設計類優質獎（官田區環保公園改善工程）、最佳施工品質優質獎（都是道路改善工程）。

工務局表示，巴克禮紀念公園從開闢至今獲獎無數，包括2003年獲內政部「全國最佳地改工程獎」、2004年榮獲內政部「全國12大優良公園獎」、2005年獲園冶獎都市景觀類優勝、2006國家卓越建設獎優良環境文化類金質獎、2007年榮獲內政部「公園綠地系統空間類」佳作獎、2007年榮獲由世界不動產聯合會頒發「全球建築金獎公共建設類」優選。

而巴克禮的擴建工程，除獲得2012年國家卓越建設獎規畫設計類金質獎、2015建築園冶獎公共景觀類推薦獎及2015國家卓越建設獎金質獎外，更奪得2016全球卓越建設獎首獎，已成為台灣公園綠地的楷模典範，也成為政府、學校等觀摩學習對象。

(中時)