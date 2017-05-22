WHA開幕 台灣議題列入議程遭否決

世界衛生大會於22日在瑞士日內瓦開幕。（圖／美聯社）

世界衛生大會（WHA）今（22）日登場，中國大陸堅持「一中原則」，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣出席。

根據中央社報導，外交部洽請各友邦為台灣向世界衛生組織（WHO）提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」，爭取在WHA大會列入議程，但總務委員會做成決議，不把此議題納入議程。

帛琉代表在今天的總務委員會上為台灣發聲，質疑世界衛生大會為什麼沒有台灣兩千三百萬人民的聲音和地位，健康是基本人權，不能讓任何人落在後面，為什麼去年可以支持台灣以觀察員地位參加，為何今年不行？

中國大陸代表則重申，基於一中原則，2009年到2016年台灣地區的參與是兩岸協商之後的結果。

(中時電子報)