天籟渡假酒店 5、6月SPA按摩、古法美容免費

陽明山擁有全台最大露天風呂，透過頂級原湯溫泉，洗滌一身疲憊，推薦給長時間處於高壓狀態的現代女性們舒壓新選擇(陽明山天籟提供)

陽明山天籟推出寵愛女人專案，提供兩天一夜輕旅行讓女性朋友們透過旅行喘口氣(陽明山天籟提供)

5月分邀請挽臉達人紀老師駐點免費服務，透過挽臉美容讓女性展現亮眼的一面(陽明山天籟提供)

拱辰享超效保濕3件組，含拱辰享超效保濕水凝露 20ml ＋拱辰享超效保濕水凝乳20ml＋拱辰享超效水凝霜4ml，價值1380元。(陽明山天籟提供)

陽明山天籟渡假酒店針對女性，於5、6月份推出寵愛女人住房專案，一泊二食方案包含雙人60分鐘SPA按摩療程、免費參加挽臉美容服務或午後手作小學堂活動，兩人成行每人3,600元起，前30組預約顧客還可獲贈由知名影后李英愛代言的韓國頂級保養品Whoo 后保養旅行組。

陽明山天籟五月分邀請到曾獲服務金牌殊榮，並於台北有多家分店的知名挽臉達人─紀中信老師到陽明山天籟駐點服務，讓渡假旅客體驗古法美容，五月分參加一泊二食方案的消費者，可免費參加挽臉美容服務。

挽面是老阿嬤時代古老的去角質手法，傳統新娘出嫁前，會採用挽臉的方式讓皮膚光滑細嫩，時至今日，雖然保養品科學、醫學美容相當發達，在公園、騎樓下仍可看到擺張椅子，咬牙切齒的拿根棉線，在臉上「絞殺」寒毛的挽面服務。

據說挽臉的優點有去除臉上雜毛及寒毛、去角質、清除毛細孔汙垢、刺激臉部神經與新陳代謝、讓保養品更容易吸收及開運改運的妙用。

雖然挽面完皮膚會倍覺細嫩，但做過的人都會有「好痛！」甚至痛到飆淚的感覺，紀老師研究出縮小絞線拉扯面積的方法，以快速小部分面積多次操作的方式，降低挽面痛感，加上曾經學習面相改運理論，能幫客人修整出自然又開運的眉型，在等待的時間還可於等候區免費享有簡易髮型造型服務，來陽明山天籟兩天一夜輕旅行，享受古法美容美麗又開運！

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陽明山天籟渡假酒店

地址：新北市金山區重和里名流路1-7號

訂房專線：02-2408-0000

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