天籟渡假酒店 5、6月SPA按摩、古法美容免費
陽明山天籟渡假酒店針對女性，於5、6月份推出寵愛女人住房專案，一泊二食方案包含雙人60分鐘SPA按摩療程、免費參加挽臉美容服務或午後手作小學堂活動，兩人成行每人3,600元起，前30組預約顧客還可獲贈由知名影后李英愛代言的韓國頂級保養品Whoo 后保養旅行組。
陽明山天籟五月分邀請到曾獲服務金牌殊榮，並於台北有多家分店的知名挽臉達人─紀中信老師到陽明山天籟駐點服務，讓渡假旅客體驗古法美容，五月分參加一泊二食方案的消費者，可免費參加挽臉美容服務。
挽面是老阿嬤時代古老的去角質手法，傳統新娘出嫁前，會採用挽臉的方式讓皮膚光滑細嫩，時至今日，雖然保養品科學、醫學美容相當發達，在公園、騎樓下仍可看到擺張椅子，咬牙切齒的拿根棉線，在臉上「絞殺」寒毛的挽面服務。
據說挽臉的優點有去除臉上雜毛及寒毛、去角質、清除毛細孔汙垢、刺激臉部神經與新陳代謝、讓保養品更容易吸收及開運改運的妙用。
雖然挽面完皮膚會倍覺細嫩，但做過的人都會有「好痛！」甚至痛到飆淚的感覺，紀老師研究出縮小絞線拉扯面積的方法，以快速小部分面積多次操作的方式，降低挽面痛感，加上曾經學習面相改運理論，能幫客人修整出自然又開運的眉型，在等待的時間還可於等候區免費享有簡易髮型造型服務，來陽明山天籟兩天一夜輕旅行，享受古法美容美麗又開運！
index
陽明山天籟渡假酒店
地址：新北市金山區重和里名流路1-7號
訂房專線：02-2408-0000
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。