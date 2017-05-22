澎湖縣馬公國中106年校慶慶祝活動

澎湖縣立馬公國中於22日上午在該校學生活動中心盛大舉行106年校慶，由校長葉天賞主持，會中表揚資深優良教師、全國心智障礙才藝大賽得獎者及孝悌楷模，縣長陳光復親自前往祝賀，肯定馬公國中在學業、體育、音樂優異的表現，期盼學子們再接再力，發揮潛能，創造自我無限天空。

陳光復致詞時表示，馬公國中在智育、體育與美育方面表現優異，代表全縣赴台參加全國性比賽，榮獲多項大獎，去年女子田徑隊更勇奪全國中學田徑錦標賽冠軍，他感謝校長及學校教師努力與付出，也期勉教育同仁共同努力，為學子塑造優質教育環境，提供多元發展與學習機會。

葉天賞表示，馬公國中已有58年歷史，在歷任校長經營擘畫及師長熱忱奉獻，培育無數菁英學子，在各行各業發光發亮。他感謝陳縣長及地方各界長期以來給予的支持與協助，使得學子們各項成績表現優異，充分展現多元才華。

馬公國中，最初是「澎湖縣立初級中學」。民國48年設校於東衛里，52年遷入光武營區，57年遷入現址設校，並在民國63年成立「附設補習學校」，造福失學民眾，78年成立美術班，83年成立音樂班，88年成立體育班。馬公國中在歷任校長及全體師生的努力下，數十年來已為澎湖培育無數人才，近年來，學校各項對外比賽及學生的升學成績都名列前茅。

22日校慶活動，包括教育處長葉子超、立委楊曜服務處助理段湘玲、家長會會長趙文煌、救國團總幹事鄭淵明、馬公高中校長黃肇國、馬公市公所社會課長葉慶宏及多所國中小校長等各界貴賓到場共襄盛舉。

會中表揚資深優良員工、全國心智障礙才藝大賽得獎者及孝悌楷模，並精心安排各項表演節目與活動，包括國樂團、全校直笛表演、校歌合唱、學生拔河決賽及教職員趣味活動，展現學生平時在校辛勤訓練成果與學校多元特色。

特殊優良教師：王慧筠。資深員工：服務30年黃志尚；服務20年陳玉貴主任、陳秀蓮組長；服務15年莊浩志主任；服務10年陳楨林、江淑芳、辛曉嵐、歐秀英、李玉堂、陳明峻、洪志興、眉惠菁、李英首、李俊億、王瓊慧、葉藍靖。

(中時)