樂於傳承古早剪黏技法，王保原獲國家文化資產保存獎

王保原（中）在臺南市文化資產管理處開設的「王保原剪黏創作傳習工作坊」教授剪黏技巧。（台南市文化局提供）

王保原（左1）教授學員剪黏技法。（台南市文化局提供）

台南市國寶級剪黏藝師王保原已年近9旬，他5年來開班授課，將寺廟圖騰逐漸失傳的剪黏技法傳承給50位學生，最近獲文化部「國家文化資產保獎」中的「保存傳承類」獎項殊榮，成為台南市獲獎第一人。

王保原師傳台灣第一代剪黏大師何金龍，成為潮汕剪黏的直系傳人，19歲跟著父親王石發學寺廟彩繪，開啟他投入寺廟藝術的人生路。代表作品包括中西區的西羅殿、白河區福安宮及佳里區金唐殿。最拿手就是將玻璃剪成細小的「甲毛」、「摃槌」技法。

費時費工的剪黏技法後來被淋搪材料取代後，逐漸式微沒落，技術也慢慢失傳。

王保原已88歲，臺南市文化資產管理處在2012年起連續開設「王保原剪黏創作傳習工作坊」教授剪黏技巧。前五期已教授50位學員。第六期工作坊將由2位優秀學員共同仿製他的作品「孫悟空大鬧天宮」。

王保原不藏私，公開教授逐漸失傳的剪黏技法，不僅獲台南市卓越市民獎，獲頒文化部「國家文化資產保存獎」。該獎項分為「保存維護類」、「保存貢獻類」、「保存傳承類」及「特別貢獻類」四類，他因對文化資產保存的推動有傑出貢獻獲頒「保存傳承類」，成為台南市第一位獲獎者。

(中時)