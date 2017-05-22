桃園宜居城市敬陪末座 鄭：加緊直追

桃園宜居城市敬陪末座，鄭文燦趁機向中央喊話要預算。（蔡依珍攝）

根據最新民調，桃園市長鄭文燦施政滿意度達74.1%，位居六都首長第二名，但卻在宜居城市中敬陪末座，僅9.6％，桃園市長鄭文燦說，桃園是六都最後升格的，過去在許多建設上落後其他直轄市，會加緊直追，強調桃園有很好的潛力，目前各項建設也在急起直追、光速前進中，希望中央政府能夠多撥預算來挹注桃園。

鄭文燦說，桃園需要更多的基礎建設，包括捷運、鐵路地下化、美術館、運動中心、圖書館、展覽館與國際會議中心等，他會盡全力把市長的角色做好，不只是要領導桃園的進步，也要代表桃園來發聲，希望桃園能夠成為台灣經濟發展的火車頭。

鄭文燦說，桃園市發展得很快、也進步得很快，是六都當中人口成長最迅速的城市，上任後每年增加4萬人，升格至今人口已增加10萬人，代表外縣市民眾認為桃園的生活條件、居住條件、工作的品質，選擇移居到桃園成為新市民，市府會持續努力，開創更宜居的居住環境。

(中時)