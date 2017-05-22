高雄市環保局修訂「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」 化繁為簡

違規張貼廣告及懸掛廣告造成市容環境髒亂，環保局修訂「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，把申請程序及條化繁為簡，6月底前申請通過審查即可合法設置，否則將予取締告發。

環保局表示，廣告物型態日新月異，現有規定無法符合民眾需求，因此檢討現行規定，並把舊規定裡不合時宜的規定簡化，一般民眾或大樓管委會提出尺寸大小、照片等相關資料送審查，只要未妨礙逃生安全、消防法規，經現勘無誤者，都會予以核准。

環保局表示，將給予既存無公安疑慮的廣告板欄或懸掛廣告物限期補正的期限，只要於106年6月30日前檢附相關文件申請補正，通過審查即可合法設置。

今年7月1日起，環保局及所轄區清潔隊將針對尚未合法申請之違規廣告板欄及懸掛廣告全面取締，首波取締重點將針對設置於公共區域或有影響公共安全之廣告板欄及懸掛廣告。

近年來，環保局針對廣告亂象祭出強制拆除、強制斷話及告發等手段，據統計103年度強制斷話件數為1萬1020件，至105年度已降為2361件，下降幅度為78.57%。

另依違反廢棄物清理法規定告發裁處件數已從103年1萬552件，降至105年5821件，下降幅度為44.83%。

至於街頭的選舉廣告看板，環保局表示，懸掛類廣告才屬於環保局業務範圍，竹架樹立的看板則屬工務局業務，因此不在這波淨化市容作業範圍。

(中時)