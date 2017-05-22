高雄市環保局修訂「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」 化繁為簡
違規張貼廣告及懸掛廣告造成市容環境髒亂，環保局修訂「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，把申請程序及條化繁為簡，6月底前申請通過審查即可合法設置，否則將予取締告發。
環保局表示，廣告物型態日新月異，現有規定無法符合民眾需求，因此檢討現行規定，並把舊規定裡不合時宜的規定簡化，一般民眾或大樓管委會提出尺寸大小、照片等相關資料送審查，只要未妨礙逃生安全、消防法規，經現勘無誤者，都會予以核准。
環保局表示，將給予既存無公安疑慮的廣告板欄或懸掛廣告物限期補正的期限，只要於106年6月30日前檢附相關文件申請補正，通過審查即可合法設置。
今年7月1日起，環保局及所轄區清潔隊將針對尚未合法申請之違規廣告板欄及懸掛廣告全面取締，首波取締重點將針對設置於公共區域或有影響公共安全之廣告板欄及懸掛廣告。
近年來，環保局針對廣告亂象祭出強制拆除、強制斷話及告發等手段，據統計103年度強制斷話件數為1萬1020件，至105年度已降為2361件，下降幅度為78.57%。
另依違反廢棄物清理法規定告發裁處件數已從103年1萬552件，降至105年5821件，下降幅度為44.83%。
至於街頭的選舉廣告看板，環保局表示，懸掛類廣告才屬於環保局業務範圍，竹架樹立的看板則屬工務局業務，因此不在這波淨化市容作業範圍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。