明年全國身障運動會在嘉義市，籌備處今天掛牌

嘉義市長涂醒哲（右三）為明年全國身心障礙運動會籌備處揭牌。（廖素慧攝）

明（107）年全國身心障礙運動會將在嘉義市舉行，大會籌備處設於崇文國小，今天揭牌成立，嘉義市長涂醒哲、教育部體育署、中華民國殘障體育奧運總會及各縣市代表均到場參加。

擔任全國身障運動會主委的市長涂醒哲表示，全國身心障礙運動會2年舉辦1次，很高興嘉義市有機會承辦這項高規格的運動盛事，將以嘉義市關懷弱勢的核心理念，與市府團隊竭盡最大努力，提供最好的比賽環境，讓選手好好發揮，觀眾留有美好回憶。

市府表示，市府將與體育署合作，爭取經費改善市區的無障礙空間及設施，讓所有身心障礙朋友們享有更友善的生活空間。

(中時)