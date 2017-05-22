全國小學田徑錦標賽 多名選手寫嘉縣新紀錄

嘉義縣參加5月19至20日在台中市舉行的106年全國小學田徑錦標賽，奪得2金、2銅、2個第4、1個第5、1個第6等佳績，其中秀林國小劉浩同一人拿下2金，國小男生組更獲得團體錦標第5名，創嘉縣歷年參賽最佳成績。

除劉浩同被譽為今年台灣跑得最快的國小男生，練跑2年多已拿下全國6面金牌外，獲得國小100公尺銅牌及60公尺第4名的義竹國小翁郁翔，練習時不慎受傷，為爭取榮譽仍抱傷上陣，每次比完賽都需立即冰敷，才能應付下一場比賽，奮戰精神令人動容。

壘球擲遠項目中，和興國小劉振宇和中埔國小徐巧昀分別拿下第4、5佳績，柴林國小陳姿珺拿下女生組100公尺第6名，茶山國小方妮選手目前就讀4年級，在對手都是6年級大姊姊的高手環伺下，複賽跑出第8名佳績，雖因賽制無緣進入決賽，但已經是今年台灣跑得最快的4年級國小女生。

縣府表示，這次比賽多位選手都創下嘉縣紀錄，包括男生60公尺、100公尺、200公尺、4X200公尺接力和女生100 公尺，強調為爭取最佳成績，提前在3月初就進行集訓，並組成年輕有衝勁的教練團，開立各項訓練菜單，讓南新國小教練陳宏栢和瑞里國小教練林辰翰都說沒見過出席率這麼高的長期集訓。

(中時)