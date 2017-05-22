肝病基金會2017跨海保肝篩檢 再進澎湖

根據衛福部統計資料顯示：澎湖縣103、104年肝癌死亡率均居全縣之冠，為幫助澎湖人擺脫「肝炎－肝硬化－肝癌」三部曲，關懷離島鄉民彌補醫療資源不足，民眾就醫不便又缺乏正確的肝病知識，肝基會結合7-ELEVEN共同推動「救救肝苦人」計畫，已先於3月20日至4月7日分別在白沙、望安、花嶼、七美為民眾做第一階段免費肝病抽血及病毒量篩檢，5月12、13日再由台灣肝膽腸胃專科志工醫師攜帶超音波儀器跨海赴白沙、望安、花嶼、七美鄉為所有B、C肝帶原者做腹部超音波檢查！

澎湖縣長陳光復對於肝病基金會長期致力於推廣肝病防治宣導表達推崇，並感謝此次肝病基金會前來澎湖縣幫助鄉親對抗肝病，提升澎湖民眾的健康與對肝病的認識，好好疼惜自己的心「肝」寶貝。同時呼籲大家踴躍參加肝病篩檢，把握這次難得的免費機會在白沙鄉衛生所，做肝病進一步檢查。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授指出：B、C型肝炎主要經由血液或體液傳染，一旦民眾缺乏保肝意識，像共用刮鬍刀、牙刷，找密醫打針未用拋棄式針頭或刺青等，很容易傳染BC肝炎病毒，多年後就可能演變成肝硬化及肝癌。

根據研究顯示:肝癌患者中約八成以上是B型及C型肝炎患者，慢性肝炎早期很少有不適感，如果病患輕忽追蹤與治療的重要性，錯失治療的黃金時機，實屬可惜。舉辦這場造福離島鄉親的免費肝病檢查，就是希望讓B、C肝帶原者提早了解自身肝臟可能潛在的病灶，將正確的肝病知識傳遞給所有澎湖縣的鄉親，達到「早期發現、早期治療」的目的。

楊培銘教授進一步說明：偏遠地區一直是台灣肝病防治的死角，為守護偏鄉民眾健康，肝基會11年前與7-ELEVEN共同推動「救救肝苦人」計畫，迄今已走完台灣164個偏鄉，為超過15萬3千位以上民眾提供免費肝病篩檢服務，其中發現逾2萬1千名B、C肝帶原者，並協助近200位肝癌患者確診與就醫。7-ELEVEN不僅是社區好鄰居，更與肝基會以實際行動為民眾「顧健康」，持續守護台灣肝苦人！

衛生局長陳淑娟表示，有鑒於澎湖縣罹患肝病民眾較多，且肝癌死亡率偏高，為幫助鄉親對抗肝病，提升民眾的健康與肝病認識，與財團法人肝病防治學術基金會共同合作，舉辦此次免費肝病檢查活動，更將篩檢年齡提前至20歲，普及強化民眾保肝意識，幫助早期發現及早治療，降低死亡率。

(中時)