打造陶甕村，正興部落展出頭目傳家寶

正興陶甕村陶藝展即日起在中華會館展出，頭目宋林美妹向縣長黃健庭敘述陶甕的故事。（莊哲權攝）

台東縣政府文化處辦理正興陶甕村陶藝展，即日起在中華會館展出。（莊哲權攝）

陶甕是排灣、魯凱族頭目珍藏的傳家之寶，但是隨著耆老的凋零，傳統技藝逐漸流失，台東縣政府文化處為打造金鋒鄉正興村成為「陶甕村」，從長輩家中床底挖出布滿灰塵及蜘蛛絲的寶物，即日起在中華會館展出，希望該年輕一代繼續傳承文化記憶。

陶甕是排灣、魯凱族過去傳統社會的常見器物，其多寡與好壞象徵家族的財富與地位，但隨著時間流逝，許多陶藝創作者逐漸凋零，現已少有年輕人具備這項技能。

自1995年起，金峰鄉正興村社區發展協會開始推動學習傳統技藝，從長輩的記憶中挖掘了傳統的古甕，也透過幾次的教學、建立陶藝教室，使當地有了「陶甕的故鄉」名號。

文化處辦理「2017台東工藝主題陶藝展－正興陶甕村」，透過台東大學美產系策展團隊深入當地長輩及創作者家中，從床底下、櫥櫃裡、及少為人知的私密空間挖掘出滿是灰塵且幾乎快被遺忘的寶物，讓它們得以重見天日。

黃健庭感謝頭目宋林美妹無私提供技藝，讓這項傳統技藝能夠傳承下去，期盼有更多年輕一代繼續傳承，將正興村打造為具有品牌特色的「陶甕村」。

(中時)