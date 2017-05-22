美國神盾巡洋艦老化 「巡洋艦」可能成絕響

碉堡山號在1985年服役，是現役最老的神盾艦，在2019年將到達除役時程。(圖/美國海軍)

提康德羅加級巡洋艦(Ticonderoga class cruiser)是美國現役的主力軍艦，目前總數有22艘，此型軍艦是第一種實用化的神盾艦，使美國艦隊具有號稱絕對無敵的防空能力。不過美國沒有新一代巡洋艦的方案與計畫，提康德羅加級可能成為美國海軍最後一代的巡洋艦。

俄國衛星網報導，提康德羅加級簡稱「提康級」(Tico)問世於1985年，首度使用平面固定的相陣列雷達，沒有傳統雷達的旋轉死角，因此搜索能力與追蹤能力大幅躍進，被稱為「神盾戰鬥系統」(Aegis combat system)。最初的5艘艦仍然使用接戰能力較慢的Mk26雙臂式飛彈發射器，所以雖然搜索能力很強，但是宥於飛彈發射的速度較慢，仍然無法達到同步同時攻擊多目標的性能。 一直到Mk41垂直發射器研發成功，神盾軍艦終於達到最佳狀態。首艘使用Mk41垂直發射器的是碉堡山號(CG-52 Bunker Hill)。

碉堡山號是在1985年3月推出，該艦全長的172公尺，全寛16公尺，排量9000噸，極速可達32節。該艦曾參與過1991年的沙漠風暴行動，也參與過1996年的台海飛彈危機，也正是在該次事件中，證實AN/SPY-1神盾雷達可以有效追蹤彈道飛彈，成為日後海基反飛彈系統的發想。

經過33年的服役，邦碉堡山號預計在2019年達到除役時程，而最後一艘是皇家港號(USS Port Royal,CG-73)，也會在2045年除役，也就是說在未來幾年就會陸陸續續看到提康艦慢慢離開美國艦隊，雖然美國可能會對艦況良好的提康艦進行延壽與改良，但是在先進巡洋艦(CG-X)計畫取消後，美國確實沒有後續的巡洋艦，很可能在未來的美國海軍裡，巡洋艦這個編制就會消失，主要軍艦都成為驅逐艦。

其實正在測試中的新銳科幻軍艦朱瓦特級(Zumwalt class,DDG-1000)是理論上的巡洋艦，因為它的排水量高達14,564噸，超過提康艦的9000噸甚多。它本來也確實是CG-X的一環，但是在預算縮編，原先計畫建造19艘，現在只有3艘，注定無法成為提康艦的接替者。

(中時電子報)