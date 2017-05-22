阿勃勒花串搖曳生姿 市議員建議舉辦「黃金映像節」

金黃色阿勃勒花串垂掛枝頭搖曳生姿！市議員建議舉辦「黃金映像節」，吸引遊客。（陳世宗攝）

台中市中興大學到東峰公園的興大園道上，金黃色阿勃勒花串垂掛枝頭，搖曳生姿，美不勝收，被網友推薦是「全國十大花道」；市議員邱素貞22日建議籌辦「黃金映像節」，吸引更多遊客，促進城市行銷。觀旅局強調，將會勘場地及停車相關問題，邀集相關局處研商可行性及效益。

市議員邱素貞表示，興大園道，自國光路到七中路段，每年五、六月間，阿勃勒花盛開，整條園道彷彿黃金花道，美不勝收，遊客絡繹不絕。經她爭取結果，建設局已在興大園道北側園道內，鋪設石板步道，與南側步道形成環狀的散步道，充分發揮景觀與休閒功能，便利民眾花季漫步賞花。

今年文化局和南區公所將辦理「逍遙音樂町-黃金花雨美麗季節音樂會」活動，將黃金意向帶入音樂會中，希望觀光旅遊局結合觀光通路，積極籌辦黃金映象節，吸引國外遊客，促進城市行銷。

觀旅局長陳盛山說，各區都有各區非常具特色的季節性活動，主要由區公所主辦，觀旅局的角色在於與現有觀光通路結合，例如包裝在旅遊行程中，吸引國內外觀光客前往。

文化局舉辦「逍遙音樂町-黃金花雨美麗季節音樂會」活動，觀旅局全力配合宣傳，對於台中市阿勃勒賞花景點及其它特色街道，觀旅局均於「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」臉書粉絲團加強宣傳。

觀旅局將比照賞櫻模式，納入阿勃勒、黃金風鈴木、台灣欒樹、苦楝花等季節性花卉，規劃四季賞花摺頁進行宣傳，融入景點、賞花期與旅遊行程等，並於該局轄管之四個旅遊服務中心發送宣傳。

(中時)