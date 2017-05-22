音樂人轉蕉農10年　葉志雄看到農友另種能力

新埤蕉農葉志雄，10年前放棄錄音師工作半路出家返鄉種香蕉，種出全台首張香蕉全球認證證書的他，最喜歡在園裡唱歌彈吉他。（謝佳潾攝）

新埤蕉農葉志雄，10年前放棄穩定的錄音師工作，半路出家返鄉種香蕉，而種出全台首張香蕉全球認證證書的他，最喜歡在園裡唱歌彈吉他，但近期堪憂起小農生活會遭政府籌組的台農發公司破壞，他強調政府不應干涉經濟作物的市場機制，而是協助蕉農整合。

現年56歲的葉志雄，畢業自美國頂尖的伯克里音樂學院，專研錄音工程的他返台後幫李宗盛、劉德華等大明星從事錄音工作，但後因厭倦都市生活加上雙親需要他，便毅然決然辭去穩定的錄音師工作返回故鄉新埤當蕉農，而轉眼10年過去，他發現蕉農有個特色。

葉志雄說，香蕉不同其他果樹，採收完後是要連根鏟除的，意即每年都要重新來過，這對農夫而言是種考驗，但10年的經驗告訴他，撐不下去的人會轉換跑道、留下來的都是適應者，因此蕉農間有股無形能自主調解市場的能力。

「蔬果價錢的起落是正常的。」他說，每到夏季時，香蕉會因天氣關係長得較快而造成量多價跌的現象，年年如此正因這是時節關係，對於自然現象政府應站在整合的角度予以協助，而非種植大面積的香蕉與小農對立。

他強調，香蕉是經濟作物非民生作物，市場自有看不見的手會進行調解，政府實在無須介入干涉市場機制，現在小蕉農都很擔心，若政府真的在1000公頃的台糖農地上種植香蕉，私人自有的幾分幾甲地怎麼拚得過，而香蕉越多是否價會越低，能輸出國外的量並不多。

(中時)