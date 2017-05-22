白河鼬獾確診狂犬病　遭咬傷民眾已投藥

一間位於白河山區的公司行號，18日闖入一隻鼬獾，2名員工在捕抓驅趕時，不慎遭鼬獾咬傷，動保處第一時間已協助2人就醫投藥預防狂犬病。（萬于甄翻攝）

2名員工18日傳出遭鼬獾咬傷，動保處獲報後將鼬獾送驗，農委會21日公告該鼬獾確診罹患狂犬病。（萬于甄翻攝）

台南白河18日傳出有鼬獾闖入一家公司行號大廳，咬傷2名員工，動保處人員獲報後，除協助2位民眾就醫施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白外，也將死亡的鼬獾送驗，農委會21日公告確診鼬獾狂犬病呈陽性反應，該例也是台南今年第3起鼬獾咬傷人的案例。

本月10日關廟區才傳出鼬獾闖入民宅咬傷一名婦人，時隔8天又有鼬獾跑入公司行號咬傷2名員工，動保處表示，位於白河關嶺里的一處公司行號，18日有隻鼬獾闖入公司大廳，2名員工發現想捕捉驅趕時，不慎遭鼬獾分別咬傷食指及腳趾。

動保處人員接獲通報後，除協助2位員工前往醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，也將鼬獾送往農委會防檢局檢驗，21日確診該隻鼬獾狂犬病呈陽性反應，該起也是台南今年第3起鼬獾咬人案例，前兩次分別在南化及關廟地區。

動保處長吳名彬表示，居住在山區或是在野外行動時，民眾應提高警覺，但不必過度恐慌，若不慎遭野生動物咬傷，可先以肥皂及大量的水清洗傷口15分鐘，再以優碘或酒精消毒，並儘速就醫；2名遭狂犬病鼬獾咬傷的民眾，目前並無大礙，將由相關單位追蹤健康狀況。

據農委會統計，目前全台累計狂犬病案例發生地區為9縣市78鄉鎮，自2013年至今則有56件民眾遭食肉目野生動物抓咬傷，其中39例為鼬獾發病攻擊抓咬傷人案，而今年尚未傳出人類因此而感染狂犬病的案例。

(中時)