爭特赦陳水扁 蔡啟芳不惜與蔡易餘斷絕父子關係

不理會中監五不規定，前總統陳水扁在19日出席凱達格蘭基金會餐會。（圖/姚志平）

前民進黨立委蔡啟芳要求立院本會期司委會的召委，也是自己兒子的蔡易餘，如果不把把赦免法之修正案排入議程，就要結束父子關係。圖為蔡易餘。（圖/呂妍庭）

前民進黨立委蔡啟芳今(22)日在臉書上貼文，呼籲自己的兒子，也是民進黨立委的蔡易餘要把《赦免法》修正案排入議程，來特赦前總統陳水扁，否則將會斷絕父子關係。

曾是民進黨「立院三寶」之一的蔡啟芳，兒子蔡易餘繼承衣缽選上立委，不過即使退出政壇，蔡啟芳對特赦陳水扁一事還是不遺餘力，今天在臉書上表示，先不論陳水扁是否有罪，只要是換法官陳水扁就是無罪，道理就是這麼簡單。他也聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如果不把把赦免法之修正案排入議程，那父子關係就結束!

蔡易餘去年提案修《赦免法》，增加總統的赦免也可對受罪刑宣告之人免除其追訴權，不過在去年5月提案後，尚未在委員會討論過。

除了蔡啟芳父子，綠營各方人馬也持續對蔡政府施壓，期望特赦陳水扁的一日能早日到來。前副總統呂秀蓮就呼籲蔡英文，研議適用規定，來特赦前總統陳水扁。

總統府發言人黃重諺今日則低調回應，總統蔡英文在去年選舉前就提過，最大原則就是不讓人民在此議題上持續對立；現階段最重要的工作，就是確保陳前總統能獲得最好的醫療照顧，早日恢復健康。

(中時電子報)