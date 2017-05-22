爭特赦陳水扁 蔡啟芳不惜與蔡易餘斷絕父子關係
前民進黨立委蔡啟芳今(22)日在臉書上貼文，呼籲自己的兒子，也是民進黨立委的蔡易餘要把《赦免法》修正案排入議程，來特赦前總統陳水扁，否則將會斷絕父子關係。
曾是民進黨「立院三寶」之一的蔡啟芳，兒子蔡易餘繼承衣缽選上立委，不過即使退出政壇，蔡啟芳對特赦陳水扁一事還是不遺餘力，今天在臉書上表示，先不論陳水扁是否有罪，只要是換法官陳水扁就是無罪，道理就是這麼簡單。他也聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如果不把把赦免法之修正案排入議程，那父子關係就結束!
蔡易餘去年提案修《赦免法》，增加總統的赦免也可對受罪刑宣告之人免除其追訴權，不過在去年5月提案後，尚未在委員會討論過。
除了蔡啟芳父子，綠營各方人馬也持續對蔡政府施壓，期望特赦陳水扁的一日能早日到來。前副總統呂秀蓮就呼籲蔡英文，研議適用規定，來特赦前總統陳水扁。
總統府發言人黃重諺今日則低調回應，總統蔡英文在去年選舉前就提過，最大原則就是不讓人民在此議題上持續對立；現階段最重要的工作，就是確保陳前總統能獲得最好的醫療照顧，早日恢復健康。
(中時電子報)
文章來源：蔡啟芳臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。