丈夫猝死妻兒失依靠 暖警伸援手

頂派出所警員邱成發伸援手，幫助孤苦無依的母子。（莊哲權翻攝）

台東縣海端鄉崁頂村余姓村民，因心肌梗塞猝死在睡夢中，留下孤苦無依的妻兒，讓原本就仰賴丈夫工作收入的生活頓失依靠！

關山警察分局崁頂派出所警員邱成發，於執行家戶訪查勤務時，除自掏腰包送上12公斤白米1包外，另循「急難救助」程序，報請海端鄉公所社福單位予以援助，家屬感謝邱員的善心及善行。

邱成發擔任崁頂村警勤區，多次主動送白米或是衣物予村內弱勢家庭，並利用勤餘時間，主動協助居民修復接引山水破損之水管，而且都是自掏腰包，善行受到村民讚揚。

(中時)