騎機車搖晃、擺動 女毒蟲high過頭露餡

胡姓女子日前疑似吸食安非他命後，邊騎車邊唱歌，且疑似high過頭，機車還不停搖晃、擺動，恰巧嘉義縣警察局朴子分局六腳分駐所警員王昭明、役男盧彥良巡邏經過，看到胡女行徑異常，一路從嘉157線29K跟到嘉157線27.5K處，約10多分鐘後攔停，過程中胡女還在自high，連警車就跟在後頭也毫無感覺，直到被攔下後才言詞閃爍、支支嗚嗚無法說明自己在幹嘛，因盤問過程中警方已查到她是南投警察局列管的毒品人口，王昭明靈機一動，向胡女大喝「東西拿出來，不要藏了！」，胡女竟心虛，自認形跡敗露，馬上拿出1包安非他命，被警方當場依現行犯逮捕，依毒品危害防條例偵辦移送嘉義地檢署。

(中時)