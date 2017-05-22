陳金鋒「氣場強」 富邦兩內野手肅然起敬

陳金鋒去年離開Lamigo桃猿，接任富邦悍將副領隊。(中央社資料照)

「台灣巨炮」陳金鋒是不少年輕選手憧憬的球員，富邦悍將內野手李宗賢就是其中一人，他22日出席活動時直言，陳金鋒打擊時，連投手看到都害怕的霸氣，是他很想學習的對象，不過如今偶像成了富邦副領隊，真的看到偶像在前，李宗賢反倒笑說，「有點緊張，還沒跟他討教過，因為我不敢。」

不敢跟陳金鋒搭話，李宗賢解釋，「金鋒前輩沒有說話時，看起來有點嚴肅，不太敢跟他直接答話，可能得透過學長慢慢了解。」在一旁的林瑋恩，也笑說只敢跟「鋒哥」打招呼，「其實他也不是嚴肅，也是有看到他和其他人開玩笑，但就是感覺他就是有一種威嚴在。」

除了陳金鋒，兩人的偶像還有誰？「覺得傳球有點帥」開始打球的李宗賢打趣的說，國中時曾經有把日職的西岡剛和坂本勇人當做偶像，「不過那時是看他們帥，比較沒看實力，後來就知道欣賞球員要看對地方。」至於現在，李宗賢則沒有特別憧憬的偶像，表示很多人都是他學習的對象。

林瑋恩欣賞的球員，則是「阿讓」鄭兆行，他說，當初進到興農牛時，就想跟阿讓學東西。但為何敢主動問阿讓，就不敢金鋒，林瑋恩笑說，「常常看到讓哥都笑笑的，比較敢問他，他也都會很樂意的回答，不只技術層面，心理上幫助也很大，像現在有時打不好、守備有瑕疵，問讓哥都會有不少收穫。」

(中時電子報)