陳金鋒「氣場強」 富邦兩內野手肅然起敬
「台灣巨炮」陳金鋒是不少年輕選手憧憬的球員，富邦悍將內野手李宗賢就是其中一人，他22日出席活動時直言，陳金鋒打擊時，連投手看到都害怕的霸氣，是他很想學習的對象，不過如今偶像成了富邦副領隊，真的看到偶像在前，李宗賢反倒笑說，「有點緊張，還沒跟他討教過，因為我不敢。」
不敢跟陳金鋒搭話，李宗賢解釋，「金鋒前輩沒有說話時，看起來有點嚴肅，不太敢跟他直接答話，可能得透過學長慢慢了解。」在一旁的林瑋恩，也笑說只敢跟「鋒哥」打招呼，「其實他也不是嚴肅，也是有看到他和其他人開玩笑，但就是感覺他就是有一種威嚴在。」
除了陳金鋒，兩人的偶像還有誰？「覺得傳球有點帥」開始打球的李宗賢打趣的說，國中時曾經有把日職的西岡剛和坂本勇人當做偶像，「不過那時是看他們帥，比較沒看實力，後來就知道欣賞球員要看對地方。」至於現在，李宗賢則沒有特別憧憬的偶像，表示很多人都是他學習的對象。
林瑋恩欣賞的球員，則是「阿讓」鄭兆行，他說，當初進到興農牛時，就想跟阿讓學東西。但為何敢主動問阿讓，就不敢金鋒，林瑋恩笑說，「常常看到讓哥都笑笑的，比較敢問他，他也都會很樂意的回答，不只技術層面，心理上幫助也很大，像現在有時打不好、守備有瑕疵，問讓哥都會有不少收穫。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。