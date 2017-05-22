不讓青春留白！18學生挑戰東海岸250公里
「有些事情現在不做，以後就沒機會了！」新北市南山中學18名高三畢業生5月中利用4天時間勇闖東海岸，從花蓮騎單車至台東，總里程超過250公里，儘管過程中天候不佳、上坡路段艱辛，在帶隊教官朱清海陪同下，順利完成不一樣的畢業旅行。
南山中學自去年起舉辦第一屆畢業生勇闖東海岸活動，今年共有18名已順利考取大學的高三學生參加，18人來自數個班級，宛如一場小型畢業旅行，由帶隊教官朱清海陪同，展開4天的奇幻之旅，不少學生擔心體力負荷不了，提前好幾周訓練。
一行人從花蓮太魯閣出發沿途行經花蓮市、瑞穗、台東成功、玉里、三仙台、富岡漁港、台東黑森林自行車道、琵琶湖，最後抵達台東市，途中挑戰長達7公里的玉長公路，全程都是上坡路段，對學生體力是最大挑戰。
過程中遇上天候不佳，前兩天都在雨中騎乘單車，反而給了學生們更不一樣的體驗。學生何怡萱說，去年看到學長們參加後，在心中留下烙印，她一直想要和學長姐一樣，擁有不一樣的高中回憶。
「我竟然可以完成了！」何怡萱說，當騎完時覺得相當不可思議，過程中很多同學爆胎，還有人不小心摔倒受傷，她是在最後一段路程時才爆胎，但是卻沒有人輕言放棄，教官、教練老是說「前面那個彎就到了！」大家憑著一股傻勁騎完全程。
朱清海表示，學生們不僅享受花東的美景，更因為有著共同的目標，感情變得更好，從期待活動、事前準備、雨中騎乘到最後開心的領到證書，所有的活動都告訴學生們「堅持到底！」他們用行動證明一切，邁向自己未來的大學之路。
(中時)
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