WHA封殺我提案 大陸代表：民進黨挑戰一中
世界衛生大會（WHA）22日正式揭幕，台灣今年以「補充項目」要求大會將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」列入議程，但總務委員會開會後建議，大會不要將此案列入，經過大會2對2辯論，中國與古巴反對此案列入，而我友邦聖文森及帛琉支持提案，最終大會「拍手」通過封殺此案。
中國代表團代表在大會辯論時表示，中國堅決支持總務委員會不將涉台提案列入大會議程的建議，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，這是國際社會的廣泛共識，也為國際法所認可；對於台灣地區參與世衛大會問題，中國政府的立場是明確的，一貫的，即按照一個中國原則處理。
陸方代表強調，2009至2016年，中國中央政府連續八年同意台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身分參加了世界衛生大會，這是在一個中國原則下，經兩岸協商後做出的特殊安排；目前的台灣民進黨當局拒絕承認「兩岸同屬一個中國」，直接導致台灣地區參加今年世衛大會的基礎不復存在。
陸方代表強硬表示，少數國家提交的提案，把台灣地區民眾健康問題，與參加世衛大會混為一談，其真實目的是幫助民進黨當局利用衛生問題達到所謂拓展國際空間，挑戰一個中國原則的政治目的。本次會議應集中精力討論國際社會共同關心的國際衛生問題，呼籲主席做出裁決。
(旺報)
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