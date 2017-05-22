監視器遭撞歪 高雄警冒險爬電線桿喬回來

員警搬梯子冒險爬上電線桿調整監視器角度。(郭韋綺翻攝)

高雄市湖內警分局一甲派出所警員張維軒、洪昇永，日前執行巡邏勤務，突接獲交通事故通報，在熙來攘往路竹區復興路與大同路交叉處鐵路平交道，發生駕駛擦撞電線桿交通事故，隨即趕往現場處理並確認傷者狀況，待處理告一段落，張員發現固定於電線桿上監視器角度因剛才事故鏡頭角度偏移，無法聚焦。

由於該路口車流量極大，是轄內擁塞且易肇事的路口，擔心以後有任何狀況急需監視器調不到，張、洪2人返回派出所，搬摺疊鋁梯與簡易修繕工具折返現場，顧不得自身安危和路口危險，奮勇爬上鋁梯，邊配合所內同仁視訊傳送即時監視器調整角度，費了好大一番功夫終於將監視器恢復，過不久，在同個路口又發生另一起車禍案件，還好剛剛有把監視器角度「喬」回來，順利調到畫面佐證。

高雄市目前有2萬3300多支監視器鏡頭，將近5成損壞沒錢修，湖內分局強調，轄內監視器仍維持高妥善率，希望以最佳狀況協助民眾解決疑難雜症。

(中時)