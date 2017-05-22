棄百萬年薪 許韶陽研發香草味碗粿
今年40歲的許韶陽，拋棄年薪約200萬的工作，返回台南麻豆接手阿嬤的碗粿攤，雖家人至今仍感到相當可惜也不支持，但許韶陽一步步把碗粿的生意做大，更打破傳統，研發義式香草口味的碗粿，如今將以「南方米造」的品牌獨立進駐台北松菸誠品開業。
許韶陽這幾年來，除延續阿嬤的傳統古早味碗粿，也利用羅勒、迷迭香等香料，研發2年多，開創義式香草碗粿，讓傳統碗粿多了異國風情，而清爽不油膩的口感，受到不少年輕人青睞，他也不諱言直呼，「自己的碗粿口感大勝其他知名老店」。
原本在竹科的外商公司擔任業務經理的許韶陽，年薪達200萬的福利，是令人稱羨的工作，但3年前，因阿嬤年事已高，想把經營多年的碗粿攤收掉，讓許韶陽感到相當可惜，決定辭去高薪工作，返鄉接手家中的小吃事業。
許韶陽說，這樣的決定，家人至今仍不支持，但外商科技業是相當現實的，有沒有下一步很難說，不過回鄉傳承阿嬤的碗粿攤，是自己的事業，且阿嬤的碗粿是他從小吃到大的記憶，把這樣的回憶傳承下去，才是能永續的事業。
許韶陽現以「南方米造」的品牌，在麻豆商圈打出知名度，今年除參加經發局的整合行銷計畫，前往台北火車站推廣碗粿外，未來也將進駐台北松菸誠品開店，讓北部的民眾品嘗南部碗粿的美味。
(中時)
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