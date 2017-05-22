高雄大學枯死校樹 環保再製原木杯墊

高雄大學永續週將去年被颱風吹斷枯樹，再製成原木杯墊，環保再利用。(圖/郭韋綺)

去年莫蘭蒂、梅姬颱風來襲，造成高雄大學校樹受損嚴重，包括全倒、半倒的樹木超過1200棵，經8個多月來扶正救治，仍有部分樹木枯萎凋零，救不回來；校方為傳達環保永續的觀念，把樹木曬乾，重新整理裁切，再製成原木杯墊，物盡其用。

高雄大學校園路樹種類不少，有雨豆樹、台灣欒樹、火焰木、桃花心木、樟樹、阿勃勒、華盛頓椰子等，綠意盎然環境優美，沒想到去年9月受到接連2個颱風侵襲，原本綠蔭遮陽的路樹傾倒、折斷，損失相當慘重。

校方投入搶救校樹，把半倒樹木扶正救治，重新修剪培植，但陸續仍有樹木搶救無效枯死，於是決定把攔腰折斷、回天乏術的枯樹，做為永續週「心裡有樹」活動的材料，廢物再利用DIY製成原木杯墊。

永續週策劃人陳又菁說，由於樹木硬度不同，其中以桃花心木的質地最堅硬、不易腐爛，適合拿來做杯墊，枯樹可轉換成生活的實用小物，也是另一種生命的延續；其餘枯樹則是開放師生登記認領，均已額滿。

校方也趁永續週復原校樹，發起苗木認養、翻土播種活動，所有種子都來自校內的欒樹、阿勃勒、雨豆等樹種，格外有意義。

(中時)