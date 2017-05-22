自閉兒王妤文 獲總統教育獎

王妤文患有低口語自閉症，家人陪伴用心陪伴，安排繪畫、彈琴等才藝課程，希望透過不同刺激，開啟她的天賦。（黎薇攝）

王妤文患有低口語自閉症，家人陪伴用心陪伴，安排繪畫、彈琴等才藝課程。（黎薇攝）

苗栗縣頭份市文英國中王妤文2歲時，父母發現她沒有同齡孩子的語言能力且眼神渙散，醫生確診為低口語自閉症，無法用言語表達內心想法與情緒，母親梁淑美堅持一路陪伴，安排繪畫、彈琴課程，讓妤文透過文字表達心情。

王妤文越區到文英國中，母親梁淑美陪同她一起在普通班上課，積極參與各項分享與公益活動，甚至克服自身障礙，在同儕面前朗讀。

母親梁淑美說，自閉症孩子雖不擅於表達情緒，但心思細膩，希望台灣能有更友善環境，支持並鼓勵自閉症孩子。

王妤文在逆境中不放棄，表現勇氣及克服困難的毅力，以及向上、向善的生命意義，足為學子表率，獲得今年總統教育獎。

(中時)