自閉兒王妤文 獲總統教育獎
苗栗縣頭份市文英國中王妤文2歲時，父母發現她沒有同齡孩子的語言能力且眼神渙散，醫生確診為低口語自閉症，無法用言語表達內心想法與情緒，母親梁淑美堅持一路陪伴，安排繪畫、彈琴課程，讓妤文透過文字表達心情。
王妤文越區到文英國中，母親梁淑美陪同她一起在普通班上課，積極參與各項分享與公益活動，甚至克服自身障礙，在同儕面前朗讀。
母親梁淑美說，自閉症孩子雖不擅於表達情緒，但心思細膩，希望台灣能有更友善環境，支持並鼓勵自閉症孩子。
王妤文在逆境中不放棄，表現勇氣及克服困難的毅力，以及向上、向善的生命意義，足為學子表率，獲得今年總統教育獎。
(中時)
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