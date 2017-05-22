基隆「暖東」峽谷翻成「Warm East」 老外霧煞煞

暖東峽谷的翻譯非常離譜，竟出現「Nuandong Valley」、「Northest Coast」、「Warm East Canyon」3種英譯。（張穎齊攝）

光是七堵的英文拼寫就出現「Qidu、Cidu、ChiDu」3種拼法。（張穎齊攝）

議員林明智今在議會上針對路牌英文翻譯上的謬誤進行質詢。（張穎齊攝）

市長林右昌認為英文翻譯上確實離譜，會與相關單位進行協調統一。（張穎齊攝）

議員林明智針對路牌英文中，暖東峽谷翻成「Warm East Canyon」，向市府提問如何改善。（張穎齊攝）

基隆市「七堵」與「暖東峽谷」在路牌上居然各有3種不同拼音，恐怕將讓外國遊客看得「霧煞煞」！議員林明智今在議會上，針對路牌上的路名英文提出質詢，光七堵就有「Qidu、Cidu、ChiDu」3種拼法，而「暖東」峽谷還出現「Warm East」（溫暖的東方）拼寫翻譯，令在場議員們啼笑皆非。

林明智表示，暖東峽谷竟然有「Nuandong Valley」、「Northest Coast」、「Warm East Canyon」3種不同英譯，其中「Northest Coast」是東北海岸的意思，該路牌還跟東北角風景區路牌排在一起；最離譜的是出現在公車站牌上的「Warm East Canyon」，想請問這是「溫暖的東邊峽谷」意思嗎？

此外，七堵也有3種不一樣的英文拼法，「Qidu」出現在七堵火車站路牌及七堵區行政大樓公車站牌；「Cidu」在七堵車站牌及七堵郵局公車站牌；「ChiDu」則是在七堵國小公車站牌，恐怕這會讓外國人找不到七堵到底在哪。

市長林右昌表示，這是不同單位在不同年代所製作的不同標示，「Northest Coast」是交通部公路總局設置時出現的錯誤；而「Valley」是河谷，用在峽谷並不妥；至於「Warm East」，他笑說「真的是算是滿離譜的」。

林右昌還說，至於七堵的英譯，在通用拼音與漢語拼音上有落差，拼音方面可能都對，不過外國可能無法做分辨，會請相關單位協調統一，計畫出一筆預算進行整合。

交通旅遊處長李綱表示，由於以往都沒有進行管控，導致英譯「烏龍」現象全台皆有，有些是中央單位在設置上出現的錯誤。但基隆市仍會請交通部觀光局、公路總局、基隆市公車站等單位進行統一整合，計畫半年內做出改善。

(中時)