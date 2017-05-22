台無緣參加WHA 帛琉：WHO章程過去一年發生變化？

世界衛生大會（WHA）22日正式揭幕，台灣今年以「補充項目」要求大會將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」列入議程，最終遭由中國大陸發言遭大會封殺。我友邦帛琉在2對2辯論時質疑，如何在過去8年能夠支持台灣的觀察員地位，為何今年不行？世衛組織的章程在一年中發生變化了嗎？

友邦聖文森代表聲援表示，非常遺憾台灣無法做為觀察員受邀來此次大會，在2009到2016年八年間，一直是做為觀察員參加世衛大會，他們認為，「沒有邀請台灣是世衛組織的失責」，不顧全球衛生關切的結果。他們和其他十個國家正式支持把補充項目加入議程，若不接受請求，我們會進行抗議。

聖國代表強調，台灣代表世界上很重要的一部分人口，其相關工作對我們的各項討論是非常重要的，如果世衛大會能接受此一提案，說明我們並未把台灣排除大會之外。我們應該保持會議參與的整體性，能覆蓋到世界的各個角落，怎麼能夠把2300萬人口排除在外、不讓他們參與世界衛生事務的討論中呢？

聖國代表指出，所謂「台灣是中華人民共和國的一部分」，中華人民共和國代表團所提出的觀點必須駁斥，台灣是可以做為觀察員來參加世衛大會的，台灣是一個自主的政府，有自由、公平的選舉，而且台灣擁有中國最原始的聯合國席位。

聖國代表表示，聯合國2758號是在1971年才通過，世衛大會25.1號更是後來才通過的，這些決議排除蔣介石政府參與，但這個決議並沒有說中國是哪一個中國，只說是「一個中國」，而且這個決議並沒有說由大陸來代表台灣島，因此一個中國的概念和我們的提案是不一致的，這個提案和聯合國及世衛大會決議也不違背。

帛琉代表則強調，每個國家都是平等，都有一個表決權，2300萬台灣的兄弟姐妹在這個會場沒有他們的身影，沒有地位；健康是基本人權，不管他是宗教和其他不同的區別，我們應該實現可持續發展目標第三，不能讓任何人被拋棄在後面，保證健康生活以促進所有人們。

帛琉代表說，想請問一下，世衛組織會忽略台灣的2300萬人口，我們如何能夠支持這樣的差距？如何在過去8年能夠支持台灣的觀察員地位，為何今年不行？世衛組織的章程在一年中發生變化了嗎？他們認為2300萬的台灣人，由中華民國代表台灣，他們的衛生狀況非常好，有比較先進的技術能夠支持他們的衛生系統，並且在世界中支持大量的資金，為何不能讓他們來分享他們成功的例子呢？

帛琉代表重申，政治問題應該在另外一個地點來解決，不應該在世衛大會上解決，世衛大會處理的是健康的基本人權，世界上每一個人都應該享有，其中包括2300萬的台灣人民。他們的代表以觀察員就夠了，這是唯一正確的選擇。

(旺報)