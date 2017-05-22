宜蘭員山鄉自小客撞拖板車 1人輕傷

自小客車撞上拖板車後栽進圳溝中，拖板車則撞斷路旁電線桿，車頭半毀。（圖/胡健森）

宜蘭縣員山鄉金泰路與金泰路214巷口，今(22)天下午3點20分左右，發生1起自小客車撞上拖板車的車禍，因撞擊力道相當大，自小客車轉了180度後栽進一旁的圳溝內，拖板車則因為急打方向盤，撞上了路旁的電線桿，還差一點衝入一旁的民宅，電線桿當場攔腰斷成兩截，拖板車車頭半毀。

所幸這起事故只造成28歲的自小客車陳姓駕駛受到輕傷，48歲的林姓拖板車司機則沒有大礙；這起意外也造成附近超過100戶的住家停電，台電人員則積極搶修，至於肇事原因，則有待警方進一步釐清。

(中時)