宜蘭員山鄉自小客撞拖板車 1人輕傷
宜蘭縣員山鄉金泰路與金泰路214巷口，今(22)天下午3點20分左右，發生1起自小客車撞上拖板車的車禍，因撞擊力道相當大，自小客車轉了180度後栽進一旁的圳溝內，拖板車則因為急打方向盤，撞上了路旁的電線桿，還差一點衝入一旁的民宅，電線桿當場攔腰斷成兩截，拖板車車頭半毀。
所幸這起事故只造成28歲的自小客車陳姓駕駛受到輕傷，48歲的林姓拖板車司機則沒有大礙；這起意外也造成附近超過100戶的住家停電，台電人員則積極搶修，至於肇事原因，則有待警方進一步釐清。
(中時)
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