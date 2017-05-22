丁守中將選台北市長 「有信心打贏柯」

前立委丁守中今日在受訪時表示，一定會參選2018台北市長選舉。(本報資料照片)

新科國民黨主席、前副總統吳敦義昨(21)日透露，對2018布局已有相當的想法，但還不能、不應該說。不過國民黨前立委丁守中搶先出招，在主席選舉後的兩天，宣布一定參選2018台北市長選戰，還說有信心打贏現任市長柯文哲。

丁守中從1994年開始一共參與過4次國民黨台北市長黨內初選，但每次都在初選中敗下陣來，未曾代表國民黨競選台北市長一職。

據聯合新聞網報導，丁守中今日接受電台訪問時表示，選台北市長是他的人生志業，他一定會參選，若他當上台北市長，希望重建台北驕傲，他也說自己不怕競爭，因為他準備最久。丁守中也說，他有信心在選戰中打贏柯文哲。

對於外界謠傳可能代表國民黨參選北市的人選，丁守中認為朱立倫會於2020挑戰總統大位，張善政做過行政院長，也應該拚總統大位。

不過丁守中的信心到底有何依據呢？雖然柯文哲曾說過，如果2014國民黨是派出丁守中而非連勝文，選戰恐怕沒這麼好打。但是在今年2月所公布的媒體民調，丁守中遇上柯文哲只有35%支持，在2018選戰中想勝過柯文哲恐怕沒那麼簡單。

(中時電子報)