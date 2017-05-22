陳菊市長視察旗山區新光里後厝巷邊坡崩塌整治
汛期將近，燕巢區去年928發生一棟民宅三口遭土石流掩埋，高市政府依中央地質調查所公告的山崩地滑地質敏感區16區850戶住家，納入易致災區警示戶，一旦中央氣象局發布颱風警報，應變中心成立即發送簡訊撤離。
市長陳菊今天視察旗山區新光里後厝巷邊坡崩塌整治及防災整備情形，水利局簡報表示，去年9月25日梅姬颱風降雨集中在旗山、美濃地區，新光里後厝巷後方坡面土壤因長時間含水量過高，產生坡面崩塌災害，造成民宅及道路損壞。
行政院農業委員會水土保持局、水利局及旗山區公所當時先以石籠穩定坡面，並於今年發包施作擋土牆及社區排水設施，以減低坡面崩塌對於後厝巷地區的威脅。
崩塌形成之坑溝同步向行政院農業委員會水土保持局提報新增為土石流潛勢溪流，影響之住戶列入山崩地滑地質敏感區及易致災地區警示戶清冊，在颱風豪雨警報發布及水保局發布土石流黃色警戒時，發送提醒簡訊。
今天模擬豪大雨來臨疏散撤離狀況，應變中心人員及里長收到簡訊後即趨車前往警示戶住所協助撤離至避難處所-溪州國小等橋段，盼透過實際演練，增進應變警覺性及確保民眾能離災減災。
(中時)
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