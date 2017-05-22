台糖抗漲推十元肉粽 挑戰全國最低價
端午節前物價蠢蠢欲動，豬肉等包粽食材紛紛上漲，台糖北港量販店22日推出10元花生肉粽，挑戰全國最低價，除了用價廉物美的肉粽回饋在地民眾，也贈送肉粽給社區弱勢家庭，用肉粽與地方「搏感情」。
最近豬肉因豬隻黑心疫苗等因素價格上漲，民眾苦惱荷包大縮水，更擔心買到黑心商品，台糖北港量販店今天推出100g的花生肉粽，第1波限量2000顆，驚爆價每顆10元，讓大家輕鬆過個端午佳節。
店長李秋分表示，台糖在地15年，不惜成本推出10元肉粽，就是要與大家共體時艱搏感情。花生肉粽嚴選台糖肉品製作，價格便宜口感佳，一推出即造成搶購，還有人特地從其他鄉鎮開車來買。
面對景氣不佳，台糖今年也提供各種平價肉粽，人氣紅不讓的古早味花生肉粽每包10顆259元，還有櫻花蝦肉粽、狀元懷古肉粽、栗子蛋黃肉粽、五穀養生素粽等10餘種口味。
蘇姓媽媽表示，包粽子所需的豬肉、香菇、花生、鹹蛋黃等食材，端午節前上漲1至2成，算一算台糖10元肉粽比自己包的還便宜，且使用台糖安心豚豬肉製作，物超所值吃起來又 安心。
李秋分說，台糖為敦親睦鄰，每年端午節前，都會贈送肉粽給社區弱勢家庭與獨居老人，10元肉粽則是與大家共同抗漲，由北港量販店獨賣。月底前各類粽子、包粽食材、生鮮商品滿300再現折30，力拼全國最便宜。
(中時)
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