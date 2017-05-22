中市摘星計畫滿2年 逐夢青年表現亮眼

光復新村摘星青年林家進（右）參加2017年第十二屆戰國策全國創新創業競賽獲獎。（圖／台中市府提供）

台中市政府推動「摘星青年、築夢台中」創業補助計畫，透過課程、商品媒合、職能培力、論壇交流等層面，培養創業青年多元能力，今年8月將屆滿2年，青年創業營業額與客源，都較創業初期有所成長。

日前光復新村林家進參加「2017年第十二屆戰國策全國創新創業競賽」，榮獲創業類公開組中「文創與數位匯流類」亞軍；摘星山莊林恬安也獲文化部「106年文化創意產業補助計畫」研發生產組補助。對此成果，市府勞工局長黃荷婷表示欣慰，將持續扶植更多青年築夢。

勞工局表示，市府104年起推動「摘星青年、築夢台中」創業補助計畫，遴選108位青年分別進駐摘星山莊、審計新村及光復新村等3處基地，提供每月3萬3000元創業獎勵金，並成立創業服務平台提供多元輔導措施，包括創業諮詢服務、實地輔導、家醫式輔導、陪伴式輔導、健診輔導，以及辦理創業交流會、媒合會、論壇等，協助青年解決創業面臨的困難。此外，也逐步調整創業輔導模式，協助青年強化自主創業能力，提升創業成效。

以「桌上遊戲」創業進駐光復新村的林家進表示，這次以「台灣第一款三代同堂桌遊」參加戰國策全國創新創業競賽，很高興獲得肯定，自己設計的這款桌遊以打破年齡限制為理念，發展跨年齡層進行的親子遊戲，讓玩桌遊的對象擴大至老、中、青三代，家中的長輩也能和兒孫同樂。

勞工局表示，林家進參加摘星計畫至今已推出9款桌遊，成果斐然。去年分別獲行政院國家發展基金創業天使計畫及文化部文化創意產業創業圓夢計畫補助，「青創實力」遊戲並規劃於今年6月上市，以想創業卻不知該從何著手的青少年為發想設計，盼透過此款桌遊替青少年解惑。

在摘星山莊成立「月琴唸歌館」的林恬安則表示，這次會參加文化部主辦的文化創意產業補助計畫申請，起因是去年與「國寶唸歌大師」楊秀卿合作創作新唸歌專輯《唸啥咪歌》，並與雲林科技大學同學一起製作唸歌ＭＶ，以創新的手法包裝傳統技藝，獲得德國紅點設計「最佳設計獎」，迴響熱烈，給了自己信心在籌備《唸啥咪歌2》專輯的期間申請計畫。

林恬安也表示，獲得計畫補助讓發行第二張專輯的經費有了著落，她更可以無後顧之憂的投入創作，盼將傳統「唸歌」傳唱文化發揚光大，推廣大家在日常生活中也能親近「唸歌」藝術的美感。

勞工局長黃荷婷表示，市府將持續結合地方及中央各種創業資源，例如飛雁計畫女性創業菁英獎、經濟部加強輔導型產業技術升級轉型個案輔導計畫、天使計畫、文化部圓夢計畫、原住民族精實創業計畫及中市資金貸款、SBIR計畫、創投媒合、加速器輔導及學校育成資源等，提供不同創業階段的青年所需資源，並輔導協助減輕創業初期經濟負擔，扶植更多青年築夢。

(中時)