老建物化身背包客棧 復古房間重回六○年代

好住背包客棧由老房子改建，充滿復古風情。（張朝欣攝）

北港鎮民宿業者看好朝天宮媽祖廟的背包客旅遊市場，以60年代風格為主題，打造「好住背包客棧」，懷舊客廳、復古房間充滿在地文創元素，住宿每人每晚500元有找，希望讓背包客住起來無負擔，多停留幾天帶動地方消費。

「好住背包客棧」藏身於北港鎮光明路小巷子，由1棟60年代的透天厝改建而成，負責人劉玉鳳保留老建物的木製門窗、洗石子地板、防空洞等復古風情，再加入冷氣、燈光等現代居住機能，讓原本不起眼的民宅，化身為特色背包客棧。

劉玉鳳表示，客棧1樓為「加運包子店」與「北港客廳」，八仙桌椅、真空管音響、黑膠唱盤，彷彿走入時空隧道回到從前，遊客可在此用餐，享用北港在地美食；2至4樓為客房，粉藍、粉綠的復古色調，配合紅色碎花布床單組，寧靜又溫馨。

劉玉鳳說，她6年前在北港開設好住民宿，發現背包客愈來愈多，這些背包客以年輕人為主，喜歡有特色的住處但經濟能力有限，為了吸引年輕族群來北港過夜，1年前著手籌設背包客棧，主打價廉物美與在地特色，日前開始營運，反應相當不錯。

蔡姓背包客表示，他與朋友從台中來北港旅遊，覺得好住背包客棧超有特色，且距朝天宮僅200公尺，可就近享用附近的小吃美食，更棒的是還有著名的雲林背包客陳裕揚在此負責經營，隨時提供各種旅遊建議，可說是背包客的福音。

(中時)