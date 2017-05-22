車速過快釀禍 老翁遭汽車追撞傷重不治

口湖鄉謝姓男子21日晚間駕駛汽車行經雲164線口湖段，遇到82歲陳姓老翁騎機車在前方左轉，謝男疑因車速過快剎車不及發生追撞，消防人員獲報將老翁送醫漏夜搶救，但仍因傷勢過重不治。

北港警分局副分局長吳柏源今天率相關業務單位至現場會勘，為降低車禍發生與死亡率，即日起全面針對跨越雙黃線行駛與行車超速、闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車等交通違規項目加強取締。

(中時)