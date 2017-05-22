台灣虎航：已對3名機師完成懲戒處分

台灣虎航今晚發表聲明指出，由於照片拍攝時間點及發生的情況無法確切辨識，為求慎重起見，已從嚴認定並給予其中3名機師懲誡處分。而台灣虎航在完成完整的內部調查與行政處分後，即可恢復派遣飛航任務。

由於拍照時間長達1年，被爆料的8名機師有3人已離職、5人仍在職。台灣虎航上午先發表聲明，除了對外界表達十二萬分的歉意，也絕不允許機師在執勤中睡覺；並承諾將展開調查，如果違反規定即嚴厲處分，也會持續加強機隊管理。

台灣虎航說，飛行員執勤時如果有打盹、睡覺的情況發生，已屬違反規定，將從嚴處分。已全力配合民航局進行相關調查，除已將拍照的副機師停職，了解拍照動機外，也分別對照片中的3名飛行員進行調查，昨晚台虎則發出第2分聲明指出已做出處分。據傳3名機師各申誡2次，其主管申誡1次。

台灣虎航說，會持續宣導駕駛艙資源管理中駕駛員相互提醒的重要性，並落實疲勞管理的自我提報機制。但對於爆料者未經同意擅自傳播台灣虎航飛行員照片的行為，台灣虎航則強烈抨擊並深感遺憾！

(中時)