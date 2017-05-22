嚴正嵐使壞慘遭修理！小薰貼心舉動送暖

小薰探班，嚴正嵐覺得暖心。（三立）

嚴正嵐在婚禮上被拆穿身份。（三立）

嚴正嵐在婚禮上被拆穿身份。（三立）

三立、東森八點華劇《只為你停留》22日晚上將播出婚禮重頭戲，婚禮中嚴正嵐飾演的黛麒將慘遭修理，讓觀眾覺得大快人心。不過私下的嚴正嵐是個十分讓人疼的女生，這次與小薰合作，雖然對戲不多，但小薰就像大姊姊般照顧她，嚴正嵐表示，在自己剛進入劇組時，小薰曾寫了一封誠懇的卡片鼓勵當時困難重重的她，讓她永遠不會忘記，難過時就想起當時在電話中小薰全心為她禱告的聲音。

拍婚禮戲當天小薰未參加演出，但她卻很貼心的在中午親自帶著豆花跑到桃園探班，過一陣子又消失，大家還以為她走了，結果沒隔多久，小薰又提著咖啡回來，讓嚴正嵐開心得一直誇她：「妳好貼心喔！真是人美心也美最佳代表！」其實，當天除了送豆花和咖啡外，小薰探班最大目的就是補送生日禮物給嚴正嵐。

雖然黛麒使壞讓觀眾氣得牙癢癢，但對一人飾演雙胞胎兩角的嚴正嵐也算讚美有加，讓她感覺劇中「被打」是值得的。

(中時)