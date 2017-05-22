吳敦義堅持不透露2018人選看法

國民黨主席當選人吳敦義22日上午接受台北之音節目《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻專訪，被問到2018年選舉國民黨人選及方式時堅持不透露。

吳敦義表示，2018年選舉，雖然他對各縣市都算了解，但現在不可能決定，也沒有口袋人選，要經過審慎公開公正提名。現在沒有時間表，接任後才會有時間表。

周玉蔻問到很多人認為國民黨台北要勝選，要採柯文哲模式，吳：「我不會回答，現在都還沒有就任，就任一定會依照客觀分析去做，哪有還沒就任就去做」。

周玉蔻表示：「人家說你支持周錫瑋，不喜歡朱立倫」。吳敦義說：「胡說，挑撥」。不過被問到侯友宜是不是適合人選時，吳敦義拒絕回答。

(旺報)