富邦刮起「平頭瘋」 李宗賢求學長放他一馬

富邦悍將李宗賢好不容易留出一頭秀髮，求學長別把他剃成平頭。(蔡銘仁攝)

富邦悍將近期刮起一波「平頭瘋」，包括林哲瑄、高國輝等人，都剪去一頭秀髮，期望可以甩掉煩惱，還想號召球隊其他人一起剃頭，談到這個話題，李宗賢22日出席活動時苦笑說，先前補充役的時候，就已經剪了平頭，到現在頭髮好不容易長出來，「拜託學長可以放我一馬！」

富邦的平頭風，是由捕手林琨笙帶起，隨後高國輝、林哲瑄等人也群起效尤。很可能「難逃魔掌」的李宗賢說，以前國中一次盃賽時，球隊打不好，教練就要3年級的他們剃頭，那時頭髮短到還可以看到頭皮，在那之後，球隊氣氛確實有點不一樣，不過愛美的他，這次則希望學長們高抬貴手。

不想跟進剃頭，不過能與現在的隊友們一起開心打球，是李宗賢最重視的事，甚至看得比一輩子只有一次機會挑戰的新人王獎項更重要，「去年進來就有幸跟學長一起拿下總冠軍，很享受那種開心的感覺，跟個人得奬不一樣，獎項有時太想得到，心情會比較急躁，現在更希望幫助球隊贏球！」

去年投身職棒的李宗賢，現已是富邦不可或缺的重要三壘戰力，今年開季至今，他守備率雖從上季9成80稍退到9成78，不過打擊進步顯著，繳出打擊率3成07、上壘率3成83、長打率3成60成績，還曾兩度敲出再見安打，成為球隊致勝英雄。

(中時電子報)