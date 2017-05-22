讀冊就送萬張中信兄弟主場門票
為鼓勵民眾喜歡閱讀、熱愛棒球，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）再度攜手國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）及中信兄弟職業棒球隊（簡稱「中信兄弟」），串聯全臺20所圖書館及10所行動圖書館共同舉辦「2017閱讀全壘打 夢想象前行」活動，將送出1萬張中信兄弟主場賽事門票，讓愛閱讀的「讀冊郎」觀賞精彩球賽，愛棒球的「運動咖」體驗書本的力量。教育部終身教育司長黃月麗、臺中市副市長林依瑩、國資圖館長劉仲成、中國信託銀行最高顧問馮寄台、中國信託金融控股公司行政長高人傑、中信兄弟領隊劉志威及活動代言球星中信兄弟周思齊今（22）日在記者會上一起揮出「閱讀全壘打」，宣告活動正式起跑。
去（2016）年首度舉辦的「閱讀全壘打 夢想象前行」活動，吸引全臺逾11萬人次參與，成功開創「閱讀x棒球」文武結盟新模式，今年活動擴大舉辦，自6月1日起至8月31日止，民眾可至參與活動的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，寫於圖書館提供的「酷卡」後繳回，即可兌換中信兄弟主場外野門票；另外，拍照上傳臉書粉絲專頁加碼抽內野門票、簽名球及電子書等獎項，還有機會成為中信兄弟「一日VIP」，受邀至臺中洲際球場貴賓室看球。為了讓偏鄉孩子一同參與，今年特別邀請10所行動圖書館加入合作行列，預估將有8,000本書籍巡迴全臺30個偏鄉據點，讓更多民眾接觸書本。
活動指導單位教育部終身教育司黃月麗司長特別感謝中信銀行及國資圖的用心，不僅將美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動概念帶進臺灣，並且讓這個活動在臺灣「青出於藍、更勝於藍」，藏富於民不如藏智於民，希望透過這次活動增加閱讀推廣的深度，也擴大運動教育的廣度。活動代言球星周思齊更化身暖男「周哥哥」，在記者會現場為國小孩童導讀人氣繪本「獅子與兔子大對決」，熱愛閱讀的周思齊說，小時候只知道打棒球，直到念大學時才開始認真看書，書中激勵人心的故事常常支撐自己度過低潮，他鼓勵孩子從小養成閱讀習慣，將知識轉化為築夢的力量。
古希臘哲學家柏拉圖說，為了讓人類有成功的生活，上帝提供了兩種管道：教育與運動。「閱讀全壘打 夢想象前行」活動讓教育從閱讀開始、讓運動走進生活，期盼「閱讀x棒球」可跨越時空與地域限制，豐富更多民眾的視野。
(中時電子報)
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