遊曼谷被坑錢 朱孝天嘆：純樸泰國已不復在

朱孝天去年終結單身，寵妻的他總是以「我的女神」稱讚老婆韓雯雯。（圖／取材自朱孝天微博）

男星朱孝天去年終結單身，與大陸女星韓雯雯步入禮堂，寵妻的朱孝天不僅在峇里島盛大舉辦海島婚禮，還常以「我的女神」稱讚嬌妻，他也不時大方曬恩愛，不過朱孝天今（22日）卻在微博發文怨，遊曼谷消費時當下沒有仔細算錢，事後在微博發文寫下：「才發現被坑了...」。

朱孝天今凌晨透露現身曼谷購物，不過因為嬌妻身體不舒服，趕回飯店休息，因此沒有當場細算價錢，朱孝天記帳時才驚覺數目不對「晚上做帳的時候才發現被坑了...」，也讓他感嘆：「看來原本應該純樸的泰國現在也已經不復存在了」。網友發現朱孝天出遊時負責管帳、查出數目不符，讚他很細心，更提醒他下次一定要注意。

(中時電子報)