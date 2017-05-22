吳敦義不認為民進黨很會選舉
國民黨主席當選人吳敦義22日上午接受台北之音節目《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻專訪，被問到怎麼面對很會選舉的民進黨？吳敦義回應：「很會選舉怎會2008輸成那樣？」
吳敦義指出國民黨2008重返執政因為4個因緣：1、民進黨執政失民心。2、國民黨由弱轉強。3、團結友黨、黨友。4、提名經驗、學識均優，又對國民黨、中華民國忠貞的人選。
吳敦義表示要把這些當成2018 2020的目標，而目前蔡英文執政很多政策失去民心，第一個因緣有可能逐漸成熟 。吳敦義表示自己從政歷練充足，黨、地方、中央、北中南都長期經營，累積一定政績，從政40年沒有違法，沒被調查局問過話，自己的幹部也沒被調查局問過話，都是乾乾淨淨。
周玉蔻說：「民進黨把你當成最可怕對手」， 吳敦義回應：「那是有些人這樣講，我不能這樣說」。周玉蔻再問：「你說要跟友黨合， 新黨、親民黨，這次要不要跟宋楚瑜見面呢？」，吳敦義回應：「我不會被你套話」，只說自己要跟友黨密切合作。
(旺報)
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