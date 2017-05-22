旺旺友聯捐款助南投實物銀行
南投縣開辦「實（食）物銀行」，已發出餐食兌換券1萬7000多張；旺旺友聯產物保險公司南投分公司經理吳必渡，22日代表捐助實物銀行14萬元，幫助更多鄉親度過難關。
縣府社會及勞動處長林俊梧表示，目前實物銀行已發出1萬7689張餐食兌換券，顯示社會上還是有很大的需求；餐食兌換券由學校、派出所及村里辦公室發放，民眾只要有需求，無條件發放，外地民眾有緊急需求，同樣無條件提供餐食券。
吳必渡表示，旺旺友聯成立志工隊，投入公益活動，幫助弱勢團體，因為得知南投縣實物銀行訊息，因此先選擇南投提供援助，未來如有其他需求，將持續提供協助。
林俊梧指出，南投縣實物銀行主要辦理方式為餐食援助、食物援助、民生物資援助，由政府架構服務平台，結合民間資源、公益慈善團體等資源，建構在地化食物互助體系，藉由社會資源供需整合，達成「資源不浪費，弱勢無飢餓」的目標。
(中時)
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