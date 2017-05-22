台南市技職博覽會登場 賴清德呼籲改變觀念

台南市長賴清德（左4）在台南市技職博覽會宣傳活動中，與長榮女中走秀模特兒合影。（程炳璋攝）

長榮女中在技職博覽會宣傳活動中的走秀，成為全場吸睛「嬌」點。（程炳璋攝）

國中教育會考剛結束，台南市舉辦技職博覽會6月1日接著登場，因為社會需求，近年技職學校轉夯，博覽會參觀人潮每年增加，台南市長賴清德提醒學校老師不可再有「學生學業成績差、沒錢、沒學校念就去念技職」傳統觀念。

台南市技職博覽會6月1日至3日將在南台科大舉辦，今年包括高職、技專、產業界共87個攤位，可提供剛考完國中教育會考的學生一個升學途徑參考。

技職博覽會宣傳22日起跑，長榮女中訓練一群「美麗魔法使」擔任活動走秀，每個人都是對造型學有專精的學生，成為現場吸睛焦點。亞洲餐旅學校的學生則以有圖案的咖啡作為表演項目，獲得熱烈掌聲。

台灣社會轉型，近年來學有專長的畢業生在社會更吃香，台南市的國中生畢業後，超過5成選擇技職學校升學，連續舉辦三屆的技職博覽會人潮一年比一年熱烈，去年約4000人參加，台南市教育局預估今年人潮可成長至4600人。

賴清德提醒各級學校的老師須破除傳統觀念，別再灌輸學生「學業成績差、沒錢、沒學校念」才走技職學校的觀念。

賴清德以台灣麵包師傅吳寶春為例，認為技職教育要獲支持，檯面上的看板人物很重要，技職教育出身的成功人士很多，他強調未來應該技職與一般升學體系並重。

(中時)