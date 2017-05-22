鼬獾咬人連3起 台南動保處25日起巡迴白河區免費為犬貓施打狂犬疫苗
台南市今年繼南化區、關廟區後，白河區19日也有鼬獾侵入民宅咬傷2人，死亡鼬獾檢體呈陽性反應，傷者已就醫施打狂犬疫苗，動保處預計25日、26日兩天將到白河區，免費為動物施打狂犬疫苗，有抗體的犬貓成為第一線守衛民眾的防疫犬。
鼬獾出沒以山區為主，白河區關嶺里19日有隻發狂的鼬獾闖入私人公司，咬傷兩人，分別為食指與腳指，染病的鼬獾隨即死亡，檢體被驗出狂犬病陽性。傷者已到醫院施打狂犬病疫苗與免疫球蛋白。
這是台南市今年第三起鼬獾咬人案件，全台今年累積39件。台南市動保處22日宣布，除了已在南化、關廟疫區巡迴為犬貓免費施打疫苗，25日、26日兩天將再到白河區為犬貓注射狂犬防疫疫苗，注射疫苗後的犬貓即使被發狂鼬獾咬傷，也不會感染狂犬病。
對於鼬獾咬人案件頻傳，動保處呼籲山區居民提高警覺，但不必過度恐慌，切記「二不一要」原則，即「不要接觸和捕捉、不要棄養寵物、要每年帶家中犬貓及施打狂犬病疫苗」
台南市動保處副處長莊惟超表示，動保處正推動流浪犬施打狂犬疫苗，民眾認養後，在山區不僅可以看顧果園，還能成為第一線守護民眾的防疫犬。
(中時)
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