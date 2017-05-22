白冰冰憶豬哥亮 《冰冰Show》可望重現秀場風華
《新聞龍捲風》的主持人戴立綱今天（5月22日）「突襲」中視《冰冰SHOW》錄影棚，與主持人白冰冰暢聊曾風靡全台的秀場文化。冰冰姐推崇甫過世的秀場天王豬哥亮，表示豬大哥是當年秀場文化最具代表性的人物。
冰冰姐也提及，最近因豬大哥病逝，不少昔年影片曝光，其中有一段她和豬哥亮、沈孟生、于楓及當年才12歲的白曉燕同台的照片，白曉燕唱歌的畫面，讓她當場淚崩。
看過這段影片，冰冰姐也有不勝唏噓之感，因為影片中的5個人中，豬哥亮、于楓及白曉燕都已離開人世，只剩她和沈孟生還活著。
回憶當年跑秀場的往事，冰冰姐表示，和豬哥亮的好交情就是從跑秀場的日子建立起，當年的豬哥亮即使在秀場上發光發熱，賺了很多錢，但私底下卻很節儉的過日子，飲食方面也只吃滷肉飯或粽子，雖然豬大哥曾開玩笑地把躲債的日子形容為「出國深造」，但事實上可能真的不曾出國旅遊。
冰冰姐表示，當年曾對豬哥亮說：「你賺那麼多錢，都沒有存起來？像我們都存起來買房子。」豬哥亮開玩笑的回答：「我有存阿！只是都存在組頭那裡！」她也笑說，反應快的豬哥亮常會把話題帶到賭博，但也很愛虧女藝人：「因為自己的身材沒有像陳美鳳那樣，所以都是被調侃的對象。」
當年秀場舞台上，藝人直接面對觀眾，反應能力強，例如舞台上常使用乾冰製造氣氛，藝人表演時，一不注意就很容易踩空，但也必須立刻擺出漂亮pose，不能讓觀眾發現。
遙想70、80年代的秀場，白冰冰透露，未來將在她主持、5月24日起、每周一至五，下午1點於中視頻道播出的《冰冰Show》中，準備那卡西，讓來賓歡唱，重現過去的秀場風華。
(旺報)
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