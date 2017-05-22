《了解與互信 兩岸一定旺》習近平綿裡藏針？致吳敦義賀電藏疑慮？

中視新聞

《了解與互信 兩岸一定旺》

上週六520國民黨主席選舉，吳敦義以超過14萬票奪下黨魁寶座，對岸的大陸國家主席習近平也立刻致上賀電，但似乎用字遣詞不太客氣？習近平用「你」字祝賀吳敦義當選黨主席，不少人猜測，是不是吳敦義在競選期間，沒將兩岸論述當成主調，引來習近平對吳敦義的不滿？

另外，520也是總統蔡英文就職一周年，她邀請弱勢兒童到官邸，是不想費盡唇舌解釋低迷民調、不需面對答不出的兩岸問卷、更不用回答貪污前總統阿扁的挑釁喊話？選前號稱最會溝通的小英政府，在執政滿周年這一天卻無話可說，不說話怎麼跟人民溝通呢？

本集來賓

鄭麗文 前政院發言人

楊泰順 文大教授

鄭照新 國會助理

黃敬平 資深媒體人

北京

郭擁軍 中國現代國關研究院主任

(中時電子報)