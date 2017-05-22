航空城公司砍肥貓？減薪幅度不夠聘組長

桃園航空城公司經理級以上各個年薪破百萬，不堪「肥貓」罵名，5月起全面減薪，所有人降一職等、一薪級，預估每年可減少80萬元支出。（蔡依珍攝）

桃園航空城公司成立至今連年虧損，而公司經理級以上各個年薪破百萬，不堪「肥貓」罵名，5月起全面減薪，所有人降一職等、一薪級，預估每年可減少80萬元支出，但議員卻認為減薪幅度不符比例，連裡頭1個組長年薪都不到，甚至持續報領加班費，建議推舉3位議員擔任監察人，實質監督。

桃園航空城公司總經理許又銘解釋，今年3月起全面啟動減薪措施，土地未取得前所有考核不再進行，所有人降一職等、一薪級，約1000到幾千元不等，董事會通過後已於5月1日開始實施，董事長和總經理更降薪1/5、近3萬元，但涉及公營人辦法，已送中央核定，預估全公司18人每年共可減少80萬元支出。

議員謝彰文說，桃園航空城公司連年虧損，本應開源節流，但卻是收入逐年遞減、從去年666萬減為633萬，支出更逐年增加、從去年3174萬增為3898萬，至今待填補的虧損超過1.2億，但董事長和總經理仍坐領高薪、雙雙月入超過15萬，副總也逾10萬，經理、組長也有6至8萬，公司共18名員工，人事費就佔總預算7成，堪稱坐領高薪的「肥貓」，羨煞社會上辛苦工作卻月領25K的年輕人，諷刺公司不減反增的營運模式「全世界絕無僅有」。

議員林正峰則說，全台最大都市計畫案桃園航空城至今仍延宕，負責招商和行銷的桃園航空城公司招商零績效，工作報告大篇幅都是願景館接待的參訪團體和人數，26頁報告有13頁全都是團體照片，甚至不乏幼兒園、安親班、詩歌班，議員痛斥沒事可做到把幼童當政績，議員呂淑真質疑孩子們聽得懂嗎？許又銘更神回覆稱：「都聽得懂！」讓呂議員諷刺：「教育真成功！」

議員舒翠玲痛斥根本是拿參訪團消化預算，質疑沒實質業務領高薪還報加班費，前年有47萬、去年30萬，今年更已發出近8萬，變相加薪，諷刺航空城公司「四不一沒有」，業務不了解、會議不參加、範圍不知道、編制不減少，沒有願景和目標。

3月才上任的董事長黃適卓在議事堂拍胸補保證未來一定會賺錢也讓議員不滿，劉茂群痛斥董座跟航空城一樣仍是喊空城，吐槽沒有內容要行銷、招商什麼。議員范綱祥則為航空城抱屈，認為要解除公司負責人與議員的焦慮，應從制度面著手，由議會推舉3位議員，取代現由人事、主計處長和法務局長擔任的監察人，充分了解、掌握問題，才能有效、實質監督，改善虧損問題。

議員林政賢也批評航空城公司工作報告濫充頁面、人事酬庸人滿為患、單位參訪濫竽充數。就連綠營議員也無法力挺，蔡永芳說說明會上仲介公司一定到場，航空城公司卻連列席都沒有，角色定位詭異，「仲介業務推航空城都跑得比你們還認真！」諷刺乾脆委外經營算了。

(中時)